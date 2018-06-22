Махачкалинский «Анжи» официально вошел в РФПЛ вместо «Амкара»

Махачкалинский «Анжи» официально займет место в РФПЛ пермского «Амкара» в сезоне-2018/19. Такое решение было принято на общем собрании клубов премьер-лиги, которое сегодня проходит в Москве.

«Амкар» в сезоне-2017/18 занял 13-е место в РФПЛ и, обыграв в стыковых матчах обыграл «Тамбов» (2:0, 1:0), сохранил прописку в лиге. Но из-за проблем с финансированием клуб прекратил существование.

«Анжи» занял 14-е место в РФПЛ, в стыковых матчах уступил «Енисею» (0:3, 4:3), и вылетел в ФНЛ. Но в соответствии с регламентом махачкалинский клуб имел приоритетное право занять место «Амкара» в высшем дивизионе.

«В состав РФПЛ вошел «Анжи», заменив пермский «Амкар», который не получил лицензию РФС на сезон-2018/19», – сказано в микроблоге лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер РФПЛ

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»