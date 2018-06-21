Карлосу Санчесу угрожают убийством за красную карточку в матче с японцами

Хавбека сборной Колумбии Карлоса Санчеса пугают физической расправой в социальных сетях. Полиция уже занялась расследованием этого дела.

Полузащитник заработал красную карточку на третьей минуте матча со сборной Японии. Футболист заблокировал удар рукой. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота колумбийцев, который реализовал Синдзи Кагава. Игра закончилась победой «синих самураев» со счетом 2:1.

После этого один из пользователей разместил в своем твиттер-аккаунте фотографию Санчеса рядом со снимком экс-игрока сборной Колумбии Андреса Эскобара, которого убили из-за автогола в матче ЧМ-1994 с командой США с подписью «Я предлагаю помечтать».

Полиция сформировала специальную кибергруппу, чтобы найти виновного.

В втором туре группового этапа чемпионата мира-2018 колумбийцам предстоит встреча со сборной Польше. Игра пройдет 24 июня в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian