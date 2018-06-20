Фернанду Сантуш: «Криштиану как портвейн — с каждым годом он лучше»

Португальцы победили Марокко (1:0). Главный тренер чемпионов Европы на пресс-конференции поделился впечатлениями от игры.

— Португалия сделала то, что было бы труднее всего — забила гол. А после этого выключились. Почему?

— Я думаю, что это команда, которая не только хорошо защищается, но и имеет хороших игроков. Мы сначала давили на соперника, после 15 минут команда не могла владеть мячом и мы могли только бегать за командой соперника. Как и было в матче с Испанией. Нам нужны некоторые изменения. КР играл не на оптимальной для себя позиции. Мы выиграли, конечно, но нам нужно расти. Мы были настроены на оборону, а нужно было давить вперед.

— У вас сейчас 4 очка, вы играли не лучше команды соперника. На этом чемпионате идёт все по вашему плану, даже если вы играете хуже?

— Нам нужно подготовиться к игре с Ираном, это самая важная игра.

— Тренер, мы заметили, что Португалия сегодня выступала плохо, это из-за марокканцев, которые владели мячом? У вас было всего три попытки забить, а ещё судейство допускало ошибки. Это так?

— Я думаю, что мы провели хорошую игру, что касается Марокко, может быть это не очень справедливый результат, но это футбол.

— Не думаете ли вы что не заслуживали этой победы?

— Я только что ответил, что первое нарушение было, когда марокканец толкнул пепе. Тут и пенальти мог быть.

— На Евро-2016 вы вышли из группы, не выиграв июни одного матча. Можете дойти до финала?

— Надо посмотреть, как мы сыграем с Ираном. Групповой этап всегда сложен, а дальше посмотрим. Сначала нам нужно завершить этот этап.

— За последние три чемпионата мира Роналду забил уже 3 мяча, а на этом ЧМ он уже тоже забил четыре. Как это?

— Криштиану как портвейн, с каждым годом он лучше, он развивается и знает, как совершенствоваться.

— На ЧМ вы сидели несколько команд с проблемами с сезоном, с мотивацией и настроением. На вас это влияет?

— Есть фактор физической усталости, но психологическая сторона даже важнее физической. Мы пытаемся сделать так, чтобы игроки были свежи в моральном плане.

— Мы видели другие команды на турнире. Португалия кандидат на кубок?

— Португалия продолжает следовать своим путём. Конечно, здесь были трудные матчи, но это не ответственность команд проигравших, а их сильных соперников.

— Роналду сказал, что хочет быть первым в группе. Это вопрос гордости или вы хотите избежать встречи с Россией или Уругваем?

— Наша игра с Ираном все решит, но нам в любом случае придётся встретится с одной из этих команд.

— Как думаете, Португалия получает преимущество, потому что Криштиану сыграл меньше матчей в клубе?

— Он сыграл 44 игры, кто-то сыграл больше. Он просто знает, как совершенствоваться, поэтому с этим нет проблем.

— Криштиану получает с центра поля мало передач, вам не кажется, что он не имеет поддержки?

— Он был на стадионе, который поддерживал его. Роналду точно не играет в одиночку.

— Криштиану в результате оказался в одиночке из-за изменений во время игры. Что произошло?

— Мы играли 4-4-2, это привычная для нас стратегия. Нам нужно было перейти на 4-3-3, это мы делаем редко, из-за этого КР был более изолированным, но это была вынужденная мера.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»