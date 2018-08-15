«Витесс» Леонида Слуцкого хочет арендовать Мартина Эдегора у «Реала»

Автор: Михаил Серебряков 0

Мартин Эдегор

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может провести еще один сезон в чемпионате Голландии. 19-летнего хавбека, который последние полтора года выступал за «Херенвен», хочет пригласить «Витесс».

«Херенвен» был заинтересован в продлении аренды норвежца, но лидирует в борьбе за игрока «Витесс».

Арнемский клуб, который этим летом возглавил Леонид Слуцкий, изначально хотел арендовать Мэйсона Маунта из «Челси», однако этот трансфер реализовать не удалось. После этого «Витесс» переключился на Эдегора.

Сообщается, что футболист уже прибыл в Голландию, поэтому сделка может быть оформлена в ближайшее время.

Фото: Global Look Press
Источник:  De Telegraaf

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