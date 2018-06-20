Криштиану Роналду: «Самое важное, что мы заработали три очка»

Португалия в упорной борьбе выиграла у Марокко (1:0). После тяжелой победы Криштиану Роналду смотрит в будущее с оптимизмом.

— Вы второй раз вы стали игроком матча. Как ощущения?

— Самое важное, что мы заработали три очка. Мы знали, что Марокко играли в атакующий футбол. Я забил гол, чему очень рад. Надо постараться выступать лучше на групповом этапе, мы уже почти прошли в плей-офф. Впереди борьба за первое место.

В матче с марокканцами Криштиану забил свой четвертый гол на ЧМ-2018. Это его 85-й гол за национальную команду. Таким образом, Роналду вышел на чистое второе место по голам за национальные сборные. Португалец опередил венгра Ференца Пушкаша и теперь отстает только от Али Даеи, который забил за сборную Ирана 109 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»