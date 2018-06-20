Главный тренер сборной Марокко: «Я горжусь своими игроками, страной и сотрудниками»

Сборная Марокко в упорной борьбе уступила Португалии. Главный тренер африканцев Эрве Ренар пришел на пресс-конференцию с высоко поднятой головой.

— Вы наверняка разочарованы выступлением игроков. Один из ваших игроков носил шлем. Что с ним?

— Я не разочарован своими игроками, я горжусь своими игроками, страной и сотрудниками. Есть вещь с которыми ничего не поделаешь. Амрабат снял свой шлем через 30 минут после начала матча. У него просто такой дух.

— Несмотря на второе поражение, я думаю, что все, кто смотрели матч, скажут, что Роналду разочаровал. Он получил игрока матча, хотя большинство говорили о том, что кто-то из Марокко должен получить эту награду.

— Я здесь не для того, чтобы обсуждать, кого выбирают игроком матча. Где-то год назад мы пустились в новое приключение, впервые за 20 лет вышли на чм и поднялись в рейтинге. Мы эффективно действовали в конце и играли в футбол. Посмотрите, что делал игрок под номером три, когда португальцы забили, и проведите анализ.

— Чего не хватило вашей команде?

— Действительно, гораздо проще играть с игроками, которые имеют возможность забить гол и забивают. Я думаю, что мы играли хорошо и эффективно, у нас было много возможности забить, но не забили.

— Поздравляю, несмотря на поражение. Мы видели сборную, которая смогла отразить игру Португалии. Вам не кажется, что Роналду был в тени в этом матче?

— Мы играли в наступающий футбол против команды, которая хорошо контратакует. На этом стадионе мы чувствовали, что играем в Касабланке из-за фанатов, спасибо им.

— Как Амрабату удалось выйти на поле спустя 5 дней после сотрясения.

— Я не врач, я не беру ответственность за это. Он отлично сыграл, но в остальном я не компетентен.

— Что вы думаете по поводу судейства?

— Я уже говорил об этом, не мое это дело, комментировать судейство. Просто посмотрите повторы различных ситуаций в матче. Нарушения должны отмечаться. Я знаю, что меня будут критиковать, мы гордимся нашим выступлением, у нас остался ещё один матч и я уверен, что там мы тоже хорошо выступим.



Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»