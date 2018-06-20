Иско: «Я больше не буду разговаривать с Криштиану Роналду»

Полузащитник сборной Испании Иско прокомментировал хет-трик нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду пошутив, что больше не будет с ним общаться. Испанец удивлен, что португалец смог забить со штрафного.

«Не говорите со мной о Криштиану! Я больше не буду с ним разговаривать после того, что он сделал на днях. Он не так часто забивает со штрафных, но это был его день.

Первые два гола придали ему уверенности в себе, и он смог сделать хет-трик. Это был очень сложный матч для нас, но мы сохраняли веру в себя, нам это помогло», – сказал Иско.

Напомним, матч прошел на стадионе «Фишт» в Сочи и закончился вничью со счетом 3:3. Роналду оформил первый хет-трик на этом чемпионате.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal