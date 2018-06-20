«Челси» включился в борьбу за Александра Головина

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин с большой вероятностью продолжит карьеру в одном из европейских клубов. Вслед за «Ювентусом» свое внимание на Головина обратил лондонский «Челси», готовый потратить крупную сумму на трансфер хавбека.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Головина является «Ювентус», который в настоящий момент ведет переговоры с ЦСКА о переходе игрока.

«Армейцы» уже отклонили первое предложение «старой синьоры» в € 17 млн плюс бонусы. Ожидается, что в ближайшее время бьянконери совершат очередную попытку заполучить 22-летнего хавбека.

В минувшем сезоне Головин сыграл в 27 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Football Italia