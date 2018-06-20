Игроки сборной Англии по футболу катались на надувных единорогах на тренировочной базе в Репино

18 июня сборная Англии по футболу обыграла Тунис в своем первом матче на Чемпионате мира в России. Встреча проходила в Волгограде, после чего спортсмены вернулись в Репино, где команда базируется на время турнира. Тренерский штаб дал англичанам выходной, который те потратили на отдых в бассейне и гонки на надувных единорогах.

На одной из тренировок, которую подопечные Гарета Саутгейта провели в бассейне, футболисты плавали верхом на надувных единорогах.

Судя по фотографиям, сами игроки были в восторге от столь нетривиального упражнения. «Восстановительный день», — написал Джесси Лингард в своем твиттере.

24 июня сборная Англии сыграет против команды Панамы в матче второго тура ЧМ-2018. Встреча состоится в Нижнем Новгороде.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер Джесси Лингарда