Игроки сборной Англии по футболу катались на надувных единорогах на тренировочной базе в Репино

18 июня сборная Англии по футболу обыграла Тунис в своем первом матче на Чемпионате мира в России. Встреча проходила в Волгограде, после чего спортсмены вернулись в Репино, где команда базируется на время турнира. Тренерский штаб дал англичанам выходной, который те потратили на отдых в бассейне и гонки на надувных единорогах.
На одной из тренировок, которую подопечные Гарета Саутгейта провели в бассейне, футболисты плавали верхом на надувных единорогах.
Судя по фотографиям, сами игроки были в восторге от столь нетривиального упражнения. «Восстановительный день», — написал Джесси Лингард в своем твиттере.
Recovery day, don’t worry @youngy18 , I’ve got you 📷 💥 #JLingzPhotography pic.twitter.com/Lqn4zRNEwz
— Jesse Lingard (@JesseLingard) June 19, 2018
24 июня сборная Англии сыграет против команды Панамы в матче второго тура ЧМ-2018. Встреча состоится в Нижнем Новгороде.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер Джесси Лингарда