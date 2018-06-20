Болельщики сборной Сенегала и Японии убрали за собой мусор со стадионов в Москве и Саранске

Болельщики сборных Сенегала и Японии убирали за собой мусор на стадионах после побед своих команд на групповом этапе ЧМ-2018 над командами Польши и Колумбии соответственно. Сенегальская команда в Москве на стадионе «Спартак» одержала победу со счетом 2:1, а сборная Японии с таким же результатом добилась победы в Саранске.

Болельщики из Японии и Сенегала самостоятельно убрали за собой мусор с трибун после матчей их национальных команд на ЧМ-2018.

Япония и Сенегал выступают в группе Н. В матче первого тура группового этапа японцы со счетом 2:1 обыграли Колумбию. Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Сенегал в первом туре встречался со сборной Польши и также победил со счетом 2:1. Этот матч состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Во втором туре чемпионата мира сенегальцы и японцы сыграют друг с другом 24 июня на «Екатеринбург Арене».

Фото: Global Look Press

Источник: 433