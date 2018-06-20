Рамзан Кадыров о поражении Египта: «Я тут не при делах, это заслуга российских футболистов, их профессионализм»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Рамзан Ахматович Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поражение сборной Египта в матче с Россией (1:3) в матче группового этапа ЧМ-2018. Политик утверждает, что он не виноват в поражении египтян.

Напомним, сборная Египта на чемпионате мира базируется в Грозном.

«Я тут не при делах, это заслуга российских футболистов, их профессионализм! И, конечно же, наша вера в их Победу! » – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Накануне вечером российская сборная обыграла Египет в матче второго тура группового этапа (3:1). Благодаря мячам Черышева, Дзюбы и автоголу Фатхи команда Черчесова набрала 3 очка и обеспечила себе первый за 32 года выход в плей-офф чемпионата мира.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Телеграм-канал Рамзана Кадырова

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