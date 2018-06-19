Прошла жеребьевка 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Стали известны пары первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов.

На данной стадии стартует 31 клуб. 32-м участником станет победитель предварительного раунда, который определится 29 июня.

Результаты жеребьевки 1-го раунда:

«Торпедо» (Грузия, Кутаиси) – «Шериф» (Молдавия)

«Шкендия-79» (Македония) – «Нью Сэйнтс» (Уэльс)

«Судува» (Литва) – АПОЭЛ (Кипр)

«Олимпия» (Словения) – «Карабах» (Азербайджан)

«Дюделанж» (Люксембург) – «Видеотон» (Венгрия)

Победитель предварительного раунда – «Мальме» (Швеция)

ХИК (Финляндия) – «Викингур» (Фарерские острова)

«Лудогорец» (Болгария) – «Крузейдерс» (Северная Ирландия)

«Корк Сити» (Ирландия) – «Легия» (Польша)

«Валюр» (Исландия) – «Русенборг» (Норвегия)

«Кукеси» (Албания) – «Валлетта» (Мальта)

«Флора» (Эстония) – «Хапоэль» (Израиль, Беер-Шева)

«Спартак» (Латвия, Юрмала) – «Црвена Звезда» (Сербия)

«Алашкерт» (Армения) – «Селтик» (Шотландия)

«Спартак» (Словакия, Трнава) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Астана» (Казахстан) – «Сутьеска» (Черногория)

Матчи первого отборочного раунда пройдут 10-11 и 17-18 июля. Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат выступление в квалификации Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 2-го раунда:

Победитель матча «Астана»/»Сутьеска» – «Митьюленд» (Дания)

«Лудогорец»/»Крузейдерс» – «Дюделанж»/»Видеотон»

«Кукес»/»Валлета» – «Олимпия»/»Карабах»

«Клуж» (Румыния) – победитель предварительного раунда/»Мальме»

«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Флора»/»Хапоэль»

«Спартак Юрмала»/»Црвена Звезда» – «Судува»/АПОЭЛ

БАТЭ (Беларусь) – ХИК/»Викингур»

«Корк Сити»/»Легия» – «Спартак Трнава»/»Зриньски»

«Алашкерт»/»Селтик» – «Валюр»/»Русенборг»

ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария)

«Аякс» (Нидерланды) – «Штурм» (Австрия).

«Спартак», занявший третье место в чемпионате России, начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда, жеребьевка которого пройдет 23 июля. Ставший вторым ЦСКА и чемпион России «Локомотив» вступят в борьбу с группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»