Прошла жеребьевка 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Стали известны пары первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов.
На данной стадии стартует 31 клуб. 32-м участником станет победитель предварительного раунда, который определится 29 июня.
Результаты жеребьевки 1-го раунда:
«Торпедо» (Грузия, Кутаиси) – «Шериф» (Молдавия)
«Шкендия-79» (Македония) – «Нью Сэйнтс» (Уэльс)
«Судува» (Литва) – АПОЭЛ (Кипр)
«Олимпия» (Словения) – «Карабах» (Азербайджан)
«Дюделанж» (Люксембург) – «Видеотон» (Венгрия)
Победитель предварительного раунда – «Мальме» (Швеция)
ХИК (Финляндия) – «Викингур» (Фарерские острова)
«Лудогорец» (Болгария) – «Крузейдерс» (Северная Ирландия)
«Корк Сити» (Ирландия) – «Легия» (Польша)
«Валюр» (Исландия) – «Русенборг» (Норвегия)
«Кукеси» (Албания) – «Валлетта» (Мальта)
«Флора» (Эстония) – «Хапоэль» (Израиль, Беер-Шева)
«Спартак» (Латвия, Юрмала) – «Црвена Звезда» (Сербия)
«Алашкерт» (Армения) – «Селтик» (Шотландия)
«Спартак» (Словакия, Трнава) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Астана» (Казахстан) – «Сутьеска» (Черногория)
Матчи первого отборочного раунда пройдут 10-11 и 17-18 июля. Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат выступление в квалификации Лиги Европы.
Результаты жеребьевки 2-го раунда:
Победитель матча «Астана»/»Сутьеска» – «Митьюленд» (Дания)
«Лудогорец»/»Крузейдерс» – «Дюделанж»/»Видеотон»
«Кукес»/»Валлета» – «Олимпия»/»Карабах»
«Клуж» (Румыния) – победитель предварительного раунда/»Мальме»
«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Флора»/»Хапоэль»
«Спартак Юрмала»/»Црвена Звезда» – «Судува»/АПОЭЛ
БАТЭ (Беларусь) – ХИК/»Викингур»
«Корк Сити»/»Легия» – «Спартак Трнава»/»Зриньски»
«Алашкерт»/»Селтик» – «Валюр»/»Русенборг»
ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария)
«Аякс» (Нидерланды) – «Штурм» (Австрия).
«Спартак», занявший третье место в чемпионате России, начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда, жеребьевка которого пройдет 23 июля. Ставший вторым ЦСКА и чемпион России «Локомотив» вступят в борьбу с группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Global Look Press Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт УЕФА