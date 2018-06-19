Георгий Джикия тренируется в общей группе «Спартака»

Автор: Владимир Шевелев 0

Георгий Джикия

Защитник «Спартака» Георгий Джикия продолжает восстановление после травмы. Теперь защитник сборной России тренируется в общей группе «Спартака».

Напомним, Джикия получил разрыв крестообразных связок колена в январе на тренировочном сборе «Спартака». 24-летний защитник участвует в занятии с небольшими ограничениями.

Вратарь «Спартака» Александр Селихов и полузащитник Жано Ананидзе продолжают курс лечения.

В минувшем сезоне Георгий Джикия провел за красно-белых 17 матчей в РФПЛ и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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