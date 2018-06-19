ЧМ-2018. Группа H. 1-й тур. Колумбия проиграла, играя вдесятером

Автор: Дмитрий Темников 0

В первом матче группы H встречались сборные Колумбии и Японии. Азиатская сборная с еще в начале игры получила численное преимущество и добилась победы. 

ЧМ-2018. 1-й тур.
КОЛУМБИЯ — ЯПОНИЯ — 1:2 (1:1).
Саранск. 18 июня.
Стадион « Саранск Арена». 40 842 зрителя 
Судья: Дамир Скомина (Словения)
Колумбия: Оспина, Давинсон Санчес, Мурильо, Арьяс, Мохика, Лерма, Карлос Санчес, Искьердо (Бакка, 70), Кинтеро (Родригес, 59), Куадрадо (Барриос, 31), Фалькао.
Япония: Кавасима, Седзи, Йосида, Сакаи, Нагатомо, Сибасаки, Харагуси, Хасебе, Кагава (Хонда, 70), Инуи, Осако.
Голы: 0:1 – Кагава (6, с пенальти), 1:1 – Кинтеро (39) 1:2 – Осако (73).
Предупреждения: Барриос (64), Родригес (86).
Удаление: Карлос Санчес (3)

5 (2) удары (в створ) 18 (10)
14 фолы 8
угловые 7
офсайды 2
39 % владения мячом 61

Начало турнира для команды Пекермана началось катастрофически: уже на третьей минуте Карлос Санчес рукой выбил мяч из колумбийских ворот, за что и получил красную карточку (это удаление стало первым на проходящем ЧМ и вторым самым ранним в истории мундиаля). В итоге уже на 6-й минуте Кагава реализовал пенальти. Несмотря на численное меньшинство, южноамериканцы проводили много времени в атаке, а под конец первых 45 минут сумели сравнять счет: Кинтеро обхитрил японскую стенку во врея исполнения штрафного, пробив под ней и отправив мяч за линию ворот Кавасимы. Голкипер достал мяч за линией ворот и пытался оспорить гол, но решение не было изменено. Во втором же тайме преимущество было за азиатской сборной, которые часто не могли реализовать атаку в последний момент. Но на 73-й минуте японцы все же сумели добиться своего — Осако головой замкнул подачу Хонды с углового и отправил мяч в другую сторону от Оспины. В дальнейшем Япония грамотно отоборонялась и сумела сохранить победный результат.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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