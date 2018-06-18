Николу Калинича исключили из состава сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич решил исключить из состава команды нападающего Николу Калинича. Игрок «Милана» потерял свой шанс сыграть на чемпионате мира-2018.

«Во время матча с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться на поле во втором тайме. Однако он заявил, что не готов играть из-за проблем со спиной. То же самое произошло во время товарищеского матча с Бразилией в Англии, а также перед началом тренировки в воскресенье. Я смирился с этим, и, поскольку мне нужны игроки, готовые выходить на поле, я принял это решение», — рассказал Далич.

21 июня сборная Хорватии сыграет с аргентинцами в Нижнем Новгороде, а 26 июня проведет встречу с Исландией в Ростове-на-Дону.

Фото: Global Look Press

Источник: Хорватский футбольный союз