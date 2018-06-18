Давид Юрченко пополнил состав «Енисея»

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко продолжит карьеру в «Енисее». Красноярский клуб в сезоне-2018/19 впервые в своей истории сыграет в Премьер-Лиге.

32-летний голкипер уже подписал контрактное соглашение с новой командой. «Енисей» стал десятым клубом в карьере Юрченко. В разные годы он защищал ворота самарских «Крыльев Советов», астраханского «Волгаря», саранской «Мордовии», «Уфы» и «Анжи».

Ленинградский «Тосно», с которым вратарь в прошлом сезоне становился обладателем Кубка России, в июне официально прекратил свое существование.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Енисей»