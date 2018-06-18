Руководитель Самарской области купил Александру Коларову машину за свой счет

Глава Самарской области Дмитрий Азаров из личных средств купил сертификат на внедорожник «Лада 4×4». Автомобиль он подарил игроку сборной Сербии Александару Коларову.

«Врио губернатора Дмитрий Азаров приобрел сертификат на этот автомобиль за счет собственных средств.

Комплектация и цвет машины будут определены позднее, после обсуждения с Коларовым», – рассказали в пресс-службе главы региона.

В матче против Коста-Рики (1:0), который состоялся 17 июня в Самаре, Коларов забил победный гол.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»