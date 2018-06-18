Хавбек «Лиона» Танги Ндомбеле может перейти в «Тоттенхэм» за 40 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Tanguy Ndombèlé

Полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле может перебраться в чемпионат Англии. Молодой хавбек интерес к 21-летнему французу проявляет «Тоттенхэм».

Английский клуб готов предложить за одного из лучших молодых игроков лиги 1 около 40 млн евро.

Председатель «Тоттенхэма» Дэниэл Леви рассчитывает осуществить трансфер в ближайшее время, чтобы опередить конкурентов.

В минувшем сезоне Танги Ндомбеле провел за «Лион» 32 матча во французской Лиге 1, отдал 7 голевых пасов и получил пять желтых карточек.

Фото: Global Look Press Сергей Дроняев
Источник: L’Equipe

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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