ЧМ-2018. Группа F. 1-й тур. Швеция побеждает Южную Корею

Во второй встрече группы F встречались Швеция и Южная Корея. В упорной борьбе скандинавы сумели дожать «воинов Тэджу».

ЧМ-2018. 1-й тур.

ШВЕЦИЯ — ЮЖНАЯ КОРЕЯ — 1:0 (0:0).

Нижний Новгород. 18 июня.

Стадион «Нижний Новгород». 42300 зрителей

Судья: Хоэль Агилар Чикас (Сальвадор)

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Аугустинссон, Янссон, Ларссон (Свенссон, 81), Экдаль (Хильемарк, 71), Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен (Телин, 77).

Южная Корея: Чо Хен, Ли Ен, Пак Чу Хо (Ким Мин У, 28), Ким Ен Гвон, Чан Хен Су, Ку Чжа Чол (Ли Сын Ву, 73), Ки Сон Ен, Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин, Ким Син Ук (Чон У Ен, 66), Хван Хи Чан.

Гол: 1:0 — Гранквист (65 – с пенальти).

Предупреждения: Ким Син Ук (12), Хван Хи Чан (55), Классон (61).

10 (5) удары (в створ) 2 (0)

22 фолы 23

6 угловые 5

1 офсайды 0

56 % владения мячом 44

После сенсационной победы Мексики над Германией ситуация в борьбе за выход в плей-офф предельно обострилась. Сборные Швеции и Южной Кореи понимали, что в очной встрече играть необходимо только на победу, поскольку от обозленных немцев ничего хорошего ждать не стоит. Первый тайм прошел с весомым преимуществом скандинавов. Самый верный момент был у Маркуса Берга, однако форвард с линии вратарской не сумел переиграть кипера корейцев. Во второй половине «викинги» продолжили наращивать давление на ворота «воинов Тэджу». Оно воплотилось в 11-метровый, назначенный после просмотра видеоповтора. В эпизоде главное участие приняли нынешний и уже бывший игроки «Краснодара» — Виктор Классон заработал, а Андреас Гранквист реализовал пенальти – 1:0 в пользу Швеции.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»