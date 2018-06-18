«Ювентус» предложит ЦСКА процент с последующей продажи Александра Головина

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

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«Ювентус» по-прежнему намерен приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина. Генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта сегодня или завтра проведет очередной раунд переговоров о трансфере 22-летнего игрока сборной России.

Ожидается, что «Ювентус», уже согласовавший личный контракт с Головиным, предложит ЦСКА определенный процент с возможной последующей продажи футболиста.

До начала ЧМ-2018 ЦСКА просил за Головина 25 миллионов евро. Туринцы были готовы заплатить 15 млн плюс бонусы, но теперь «Юве» может увеличить предложение.

Сообщалось также, что «Ювентус» предложит Головину зарплату 2 млн евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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