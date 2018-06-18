В Мексике из-за футбольных фанатов произошло землетрясение

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 17 июня 2018 г.

Сейсмологи зафиксировали в Мехико землетрясение искусственной природы. Это произошло в момент, когда сборная Мексики забила гол в ворота Германии на чемпионате мира по футболу в России.

«Землетрясение, зафиксированное в Мехико, имело искусственную природу. Возможно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале. Как минимум два датчика в городе отметили его в 11 часов 32 минуты», — говорится в сообщении сети мониторинга землетрясений SIMMSA.

Только на центральной площади Мехико, Сокало, в воскресенье собралось около 75 тысяч человек, чтобы посмотреть матч с Германией, все они безумно радовались голу, принесшему первую победу на чемпионате мира их команде.

Данные мексиканских сейсмологов подтверждают их коллеги из Чили. «Наше оборудование по сейсмическому предупреждению также зафиксировало искусственное землетрясение в реальном времени… в момент гола в матче Мексики против Германии», — говорится в сообщении сейсмологической службы Чили.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: SIMMSA

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