В Мексике из-за футбольных фанатов произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в Мехико землетрясение искусственной природы. Это произошло в момент, когда сборная Мексики забила гол в ворота Германии на чемпионате мира по футболу в России.

«Землетрясение, зафиксированное в Мехико, имело искусственную природу. Возможно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале. Как минимум два датчика в городе отметили его в 11 часов 32 минуты», — говорится в сообщении сети мониторинга землетрясений SIMMSA.

Только на центральной площади Мехико, Сокало, в воскресенье собралось около 75 тысяч человек, чтобы посмотреть матч с Германией, все они безумно радовались голу, принесшему первую победу на чемпионате мира их команде.

#Sismo artificial en la Ciudad de México por celebración de gol de la selección mexicana durante el partido contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Conoce cómo sucedió en nuestra nota de blog:https://t.co/B7GiWyX3ek pic.twitter.com/4flDw2cfux — SIMMSA (@SIMMSAmex) June 17, 2018

Данные мексиканских сейсмологов подтверждают их коллеги из Чили. «Наше оборудование по сейсмическому предупреждению также зафиксировало искусственное землетрясение в реальном времени… в момент гола в матче Мексики против Германии», — говорится в сообщении сейсмологической службы Чили.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: SIMMSA