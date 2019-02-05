Руководство «Арсенала» выделит 45 млн фунтов на летнее трансферное окно

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Арсенал - Лестер

Руководство «Арсенала» готово выделить главному тренеру Унаи Эмери 45 миллионов фунтов на трансферы летом. Лондонский клуб по итогам 2018 года получил прибыль в размере 56,5 миллиона.

Финансовые ограничения в покупках связаны с рекордными для клуба трансферами Месута Озила, Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Зарплатный бюджет «Арсенала» в данный момент составляет 210 миллионов фунтов. Среди самых высокооплачиваемых игроков Озил (350 тысяч фунтов в неделю), Обамеянг (200 тысяч фунтов в неделю), Генрих Мхитарян (160 тысяч), Ляказетт (140 тысяч).

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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