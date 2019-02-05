Руководство «Арсенала» выделит 45 млн фунтов на летнее трансферное окно

Руководство «Арсенала» готово выделить главному тренеру Унаи Эмери 45 миллионов фунтов на трансферы летом. Лондонский клуб по итогам 2018 года получил прибыль в размере 56,5 миллиона.

Финансовые ограничения в покупках связаны с рекордными для клуба трансферами Месута Озила, Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Зарплатный бюджет «Арсенала» в данный момент составляет 210 миллионов фунтов. Среди самых высокооплачиваемых игроков Озил (350 тысяч фунтов в неделю), Обамеянг (200 тысяч фунтов в неделю), Генрих Мхитарян (160 тысяч), Ляказетт (140 тысяч).

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail