«Арсенал» может арендовать Хамеса Родригеса у «Реала»

Лондонский «Арсенал» интересуется колумбийским полузащитником мадридского «Реала» Хамесом Родригесом. Английский клуб хочет арендовать футболиста следующим летом.

Хамес намерен летом вернуться в «Реал», чтобы побороться за место в основном составе. Впрочем, испанцы собираются продать игрока.

В данный момент Хамес выступает за «Баварию» на правах аренды, и немецкий клуб имеет право выкупить его трансфер за € 42 млн. Впрочем, немцы не планируют использовать эту опцию.

«Бавария» арендовала 27-летнего Родригеса летом 2017 года за € 13 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата Германии, в которых забил три мяча. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent