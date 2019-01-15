Агент Евгения Чернова: «У нас есть предложение из Турции и МЛС»

Александр Маньяков, агент защитника Евгения Чернова, выступавшего ранее за «Зенит», прокомментировал возможные варианты продолжения карьеры футболиста. Игрок может перебраться в Европу или Америку.

«Варианты есть. Четыре предложения в России. В Европе один топовый клуб из стран СНГ, участник Лиги Европы, хочет его видеть в своих рядах. Есть интерес в Турции и предложение из МЛС.

Все взвесим, обсудим и примем решение. Информация о том, что Евгений поедет на просмотр в «Урал», вообще не соответствует действительности, – сказал Маньяков.

В текущем сезоне игрок провел пять матчей в составе петербуржцев, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»