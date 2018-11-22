Мино Райола заработал на трансферах Поля Погба 49 миллионов евро

Автор: Андрей Синельщиков 0

Портал Football Leaks опубликовал данные о комиссионных агента Мино Райолы за переходы хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французский полузащитник вернулся в стан манкунианцев летом 2016 года.

Агент получил от «Ювентуса» 27 миллионов евро за переход французского полузащитника в 2012 году. ФИФА провела внутреннее расследование данного перехода, порекомендовав применить санкции к участникам сделки. Однако руководство ФИФА проигнорировало эти рекомендации.

В 2016 году при обратном переходе Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Райола получил комиссионные от английского клуба в размере 22 миллионов евро.

Сообщается, что агент не смог доказать отсутствие конфликта интересов при данной сделке, тем самым он нарушил правила ФИФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Get Football News France

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