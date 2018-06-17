Давид Де Хеа: «Хотелось бы большей поддержки из Испании — я ведь никого не убил»

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа заявил, что не чувствует поддержки болельщиков после матча ЧМ-2018 с Португалией (3:3). В этой игре он допустил результативную ошибку.

«Я не чувствую большой поддержки из Испании. Я могу критиковать себя. Хотелось бы, чтобы меня сильнее поддержали в трудный момент, но я доволен поддержкой со стороны тренера и партнеров по команде.

Такое случается. Я ошибся. Мы надеваем перчатки и выходим на поле, зная, как это тяжело.

Я рассчитываю, что тренер и партнеры продолжат поддерживать меня. Я буду сохранять спокойствие. Я никого не убил», — сказал Де Хеа.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»