Давид Де Хеа: «Хотелось бы большей поддержки из Испании — я ведь никого не убил»

Автор: Владимир Шевелев 0

David De Gea

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа заявил, что не чувствует поддержки болельщиков после матча ЧМ-2018 с Португалией (3:3). В этой игре он допустил результативную ошибку.

«Я не чувствую большой поддержки из Испании. Я могу критиковать себя. Хотелось бы, чтобы меня сильнее поддержали в трудный момент, но я доволен поддержкой со стороны тренера и партнеров по команде.

Такое случается. Я ошибся. Мы надеваем перчатки и выходим на поле, зная, как это тяжело.

Я рассчитываю, что тренер и партнеры продолжат поддерживать меня. Я буду сохранять спокойствие. Я никого не убил», — сказал Де Хеа.

Фото: Global Look Press
Источник: Manchester Evening News

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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