ЧМ-2018. Группа F. 1-й тур. Мексика сенсационно побеждает Германию

Автор: Владимир Шевелев 0

Mexico

Сборные Германии и Мексики провели стартовый матч на ЧМ-2018. Действующие чемпионы мира сенсационно проиграли.

ЧМ-2018. 1-й тур.
ГЕРМАНИЯ — МЕКСИКА — 0:1 (0:1).
Москва. 17 июня.
Стадион «Лужники». 78011 зрителей
Судья: Алиреза Фагани (Иран)
Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 79), Хедира (Ройс, 60), Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер (Брантд. 86).
Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано (Хименес, 66), Гуардадо (Маркес, 74), Эррера, Эрнандес, Вела (Альварес, 58).

Голы: 0:1 — Лосано (35).

Предупреждения: Морено (40), Мюллер (83), Хуммельс (84), Эррера (90).

16 (8) удары (в створ) 12 (5)
10 фолы 15
8 угловые 1
1 офсайды 1
66 % владения мячом 34

На чемпионате мира пришло время для игры действующих чемпионов мира, немцев. В соперниках у них была неуступчивая и непредсказуемая сборная Мексики. С первых минут игры «ацтеки» взвинтили скорости и, раз за разом, создавали напряжение у ворот Германии, но в завершающей стадии мешала неточность – в пасе или ударе. На 35-й минуте мексиканцы наконец сделали все правильно – Ирвин Лосано, получив пас от Чичарито, убрал защитника на замахе и вколотил мяч в ближний угол. 0:1 – мексиканцы закономерно открыли счет в матче. Весь второй тайм немцы наращивали давление на ворота «зеленых», но мешал неточный пас или надежность Очоа. В итоге, 0:1 — сенсационная победа Мексики.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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