На чемпионате мира в России уже забито три мяча со штрафных – столько же было за весь ЧМ-2014

Автор: Владимир Шевелев 0

Aleksandar Kolarov

Сборная Сербии одержала победу над Коста-Рикой (1:0). Судьбу встречи решил гол Александра Коларова.

Капитан сербской сборной прямым ударом со штрафного принес своей команде победу в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 над Коста-Рикой (1:0).

Этот штрафной стал третьим реализованным за 9 матчей на этом турнире. Столько же штрафных было забито за весь ЧМ-2014 в Бразилии.

Также ударами со штрафных на ЧМ-2018 отметились россиянин Александр Головин и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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