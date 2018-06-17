На чемпионате мира в России уже забито три мяча со штрафных – столько же было за весь ЧМ-2014

Сборная Сербии одержала победу над Коста-Рикой (1:0). Судьбу встречи решил гол Александра Коларова.

Капитан сербской сборной прямым ударом со штрафного принес своей команде победу в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 над Коста-Рикой (1:0).

Этот штрафной стал третьим реализованным за 9 матчей на этом турнире. Столько же штрафных было забито за весь ЧМ-2014 в Бразилии.

Также ударами со штрафных на ЧМ-2018 отметились россиянин Александр Головин и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»