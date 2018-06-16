ЧМ-2018. 1-й тур. Хорватия обыгрывает Нигерию

ЧМ-2018. 1-й тур.

ХОРВАТИЯ — НИГЕРИЯ — 2:0 (1:0)

Калининград. 16 июня.

Стадион «Калининград». 31136 зрителей.

Судья: Сандро Риччи (Бразилия).

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич (Ковачич, 79), Крамарич (Брозович, 60), Манджукич (Пьяца, 86).

Нигерия: Узохо, Балогун, Трост-Эконг, Шеку, Идову, Ндиди, Микел (Нванкво, 88), Мозес, Айуоби (Муса, 62), Этебо, Игало (Ихеаначо, 73).

Голы: 1:0 — Этебо (32 — автогол), 2:0 — Модрич (71 — пенальти).

Предупреждения: Ракитич (30), Трост-Эконг (70), Брозович (89).

11 (3) удары (в створ) 14 (2)

20 фолы 15

6 угловые 5

2 офсайды 1

53 % владения мячом 47

Хорватия являлась очевидным фаворитом матча. Уровень команды Златко Далича обязывает ставить перед собой самые амбициозные цели. Несмотря на то, что в квалификации хорваты не смогли добыть себе прямую путевку, на турнире их шансы достаточно велики. Нигерия ужасно провела товарищеские поединки, исключением стала лишь встреча с Англией, в котором у команды хоть что-то получалось. Матч, который проходил в Калининграде, решал, кто займет первое место в группе D. На 32-ой минуте обидный гол в свои ворота забил Огхенекаро Этебо. А во втором тайме с пенальти Лука Модрич удвоил счет. Матч завершен — 2:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»