Массимо Каррера: «На сегодняшний день у меня нет информации о том, что Квинси Промес уходит»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферных планах клуба. Специалист не уверен, что Квинси Промес останется в команде.

«На сегодняшний день у меня нет информации о том, что Промес уходит. Но ведь впереди еще почти все лето: как сейчас можно предсказать все нюансы трансферных сделок на европейском рынке?

Что касается Жиго, это качественный защитник, который готов усилить центральную зону нашей обороны. Он точно появится до конца июня. Пока это все. Но я же говорю, что жизнь на трансферном рынке лишь начинает закипать. Также клуб покидают Никола Максимович и Марио Пашалич», — сказал Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ