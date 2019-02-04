Завтра будет принято решение по участию Лионеля Месси в матче с «Реалом»

«Барселона» продолжает наблюдать за состоянием нападающего Лионеля Месси. Сообщается, что в клубе абсолютно спокойны в отношении игрока.

У Месси легкая травма, которая не должна повлиять на его шансы на участие в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Реалом».

Впрочем, решение по поводу участия Месси будет принято завтра. Если он не будет испытывать болевых ощущений, главный тренер команды Эрнесто Вальверде включит его в заявку.

Месси на сегодняшней тренировке «Барселоны» не занимался в общей группе.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport