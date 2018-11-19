«Ювентус» может пригласить Килиан Мбаппе или Марко Асенсио

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе привлек внимание «Ювентуса». Кроме того, «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Реала» Марко Асенсио.

Туринский клуб рассматривает 19-летнего француза как замену Пауло Дибале, который может покинуть клуб, если поступит предложение в размере 130-140 миллионов евро.

Также клуб следит за Анти Марсьялем («Манчестер Юнайтед»), Федерико Кьезой («Фиорентина»), Кристианом Пулишичем и Джейдоном Санчо (оба – «Боруссия» Д).

25-летний Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за € 40 млн. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей в чемпионате Италии и стал автором двух забитых мячей. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport