«Ювентус» может пригласить Килиан Мбаппе или Марко Асенсио

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Марко Асенсио

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе привлек внимание «Ювентуса». Кроме того, «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Реала» Марко Асенсио.

Туринский клуб рассматривает 19-летнего француза как замену Пауло Дибале, который может покинуть клуб, если поступит предложение в размере 130-140 миллионов евро.

Также клуб следит за Анти Марсьялем («Манчестер Юнайтед»), Федерико Кьезой («Фиорентина»), Кристианом Пулишичем и Джейдоном Санчо (оба – «Боруссия» Д).

25-летний Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за € 40 млн. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей в чемпионате Италии и стал автором двух забитых мячей. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мбаппе

Антуан Гризманн рассказал, кого ему напоминает Килиан Мбаппе

Буффон

Джанлуиджи Буффон: «В тот момент в меня вселился дьявол, и вылез Джиджи из Каррары»

«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 