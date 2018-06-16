Денис Глушаков – Лионелю Месси: «Надеюсь, тебя возьмут на следующий ЧМ. Будем тренировать пенальти»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на незабитый Лионелем Месси пенальти в матче против «Исландии». Россиянин пригласил аргентинца потренировать одиннадцатиметровые.

«Надеюсь, тебя возьмут на следующий чемпионат мира. В конце концов, мы будем тренировать пенальти», – написал Глушаков в твиттере.

Ojalá que te lleven al próximo Mundial! Al final vamos a Entrenamos el penalti😁 pic.twitter.com/m5jKuPBCcp — Denis Glushakov (@DGlushakov8) June 16, 2018

В апреле «Спартак» проиграл «Тосно» в полуфинале Кубка России в серии послематчевых пенальти, и решающий удар не смог реализовать Глушаков.

Примечательно, что Месси бил пенальти в те же ворота, что и игроки «Спартака» и «Тосно».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер Дениса Глушакова