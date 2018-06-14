ЦСКА отдал Константина Базелюка в аренду в «СКА-Хабаровск»

Форвард ЦСКА Константин Базелюк продолжит карьеру в хабаровском СКА. Московские «армейцы» отправили 25-летнего футболиста в очередную аренду.

Контракт Базелюка с клубом, который провалил свой дебют в Премьер-лиге и вновь будет выступать в ФНЛ, рассчитан до окончания сезона-2018/19.

Ранее Базелюк уже играл в Хабаровске в сезоне-2015/16, в течение которого он забил 10 голов в 28 матчах. Он стал самым результативным в профессиональной карьере Константина.

Последним клубом Базелюка была чешская «Зброевка». В 12 матчах Высшей лиги Чехии нападающему удалось отличиться лишь однажды. Руководство не воспользовалось правом выкупа игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА