Ярослав Ракицкий получит золотую медаль за победу в УПЛ

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получит золотую медаль за победу «Шахтера» в Украинской Премьер-лиге. Это произойдет из-за того, что он выступал за донецкий клуб в первой части сезона-2018/19.

Ранее главный тренер украинской команды Паулу Фонсека рассказал, что Олег Данченко, который сейчас находится в аренде в «Енисее», и Ярослав Ракицкий, перешедший в «Зенит», тоже внесли вклад в чемпионство.

В Украинской Премьер-лиге 29-летний украинец принял участие в 11 матчах «Шахтера», отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Напомним, Ракицкий перешел в питерский клуб за 10 миллионов евро в зимнее трансферное окно. В 11 матчах РПЛ он забил 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»