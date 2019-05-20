Ярослав Ракицкий получит золотую медаль за победу в УПЛ

Автор: Роман Шлуинский 0

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получит золотую медаль за победу «Шахтера» в Украинской Премьер-лиге. Это произойдет из-за того, что он выступал за донецкий клуб в первой части сезона-2018/19.

Ранее главный тренер украинской команды Паулу Фонсека рассказал, что Олег Данченко, который сейчас находится в аренде в «Енисее», и Ярослав Ракицкий, перешедший в «Зенит», тоже внесли вклад в чемпионство.

В Украинской Премьер-лиге 29-летний украинец принял участие в 11 матчах «Шахтера», отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Напомним, Ракицкий перешел в питерский клуб за 10 миллионов евро в зимнее трансферное окно. В 11 матчах РПЛ он забил 3 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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