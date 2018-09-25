Лионель Месси впервые проголосовал за Криштиану Роналду

Автор: Роман Шлуинский 0

Роналду-и-Месси

24 сентября объявили результаты премии FIFA The Best-2018. Международная федерация футбола представила подробные итоги голосования при выборе лучшего игрока года.

Главную награду получил полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры национальных сборных.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, занявший второе место, поставил на первое место Рафаэля Варана, на второе – Луку Модрича, а на третье – Антуана Гризманна, не включив в свой список Лионеля Месси.

Аргентинец же на первую позицию поместил Луку Модрича, на второе – Килиана Мбаппе,а на третье – своего конкурента — Криштиану Роналду. Лионель Месси впервые проголосовал за португальца и включил игрока «Ювентуса» в свою тройку.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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