Мохамед Салах готов сыграть в матче со сборной России

Автор: Юлия Древова 0

Салах

Форвард сборной Египта Мохамед Салах сможет выйти на поле в матче против сборной России во вторник, 19 июня. Первую встречу с командой Уругвая (0:1) в рамках ЧМ нападающий провел в запасе.

«Салах был готов сыграть против Уругвая, но тренер не хотел рисковать», – сообщает официальный сайт «Ливерпуля» со ссылкой на Федерацию футбола Египта.

Египетский форвард получил травму в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3) и занимался восстановлением.

Матч Россия — Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Ливерпуль»

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