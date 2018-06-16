Милан Бадель может стать игроком «Зенита»

Автор: Юлия Древова 0

Милан Бадель

«Зенит» близок к трансферу полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя. Петербуржцы могут подписать с 29-летним хорватом контракт на три года.

Соглашение Баделя с итальянским клубом уже истекло. Он находится в статусе свободного агента. Сине-бело-голубые не единственный клуб из России, который всерьез нацелился на хавбека. Футболист входил в список желанных трансферов для главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

В минувшем сезоне Бадель отыграл в Серии А 27 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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