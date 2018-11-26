Рауль Рианчо: «Слухи распускают токсичные люди»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал заявление «Фратрии», выступающей против передачи капитанской повязки полузащитнику Денису Глушакову. Специалист считает, что болельщики лгут.

«В выборах капитана «Спартака» участвовали 24-26 игроков. Информация, что за Глушакова проголосовали 12 дублеров из «Спартака-2», — это большая ложь. Люди, распускающие эти слухи, осознанно вредят «Спартаку» и преследуют цель испортить атмосферу в клубе. Пожалуйста, помогите «Спартаку»!

Это плохие люди, токсичные для футбола. Лживые новости распространяются с одной-единственной целью – дестабилизировать команду», – сказал Рианчо.

Ранее объединение болельщиков московского клуба заявило, что во время выборов капитана за Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только 2 принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»