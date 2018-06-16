Поль Погба: «Без видеоповтора я бы не сказал, что пенальти был»

Автор: Владимир Шевелев 0

Paul Pogba

Полузащитник сборной Франции Поль Погба дал комментарии после матча с Австралией. «Трехцветные» одержали победу (2:1).

«Нас всегда критикуют, без этого не обойтись. Это нормально. Даже когда я играл со своими друзьями, мы всегда критиковали друг друга и не воспринимали это всерьез. Всегда будут недовольные. Мы не принимаем это близко к сердцу. Я играю, потому что люблю. Я сконцентрирован на своей игре и не обращаю внимания на что-либо еще. Я доволен тем, что тренер доверяет мне. Команда и семья для меня самое главное. Комментарии на меня не влияют.

Австралия — достаточно сильная команда. Они хорошо сыграли в защите сегодня, очень плотно. Они постарались, чтобы у нас не было моментов, но для нас это было стимулом сыграть ещё лучше. Возможно, в первом тайме нам не хватило техники и скорости, но во второй половине матча мы это исправили, максимально постарались показать лучшую версию себя.

Мы понимаем, насколько матчи чемпионата мира являются уникальными и сложными. Мы ощутили этот уровень в сегодняшней игре.

Был ли пенальти в ворота Австралии? Без видео я бы не сказал, что это пенальти, но судья разобрался и поставил пенальти в нашу пользу. После просмотра видеоповтора очевидно, что это 11-метровый», —  сказал Погба.

Фото: Global Look Press
Источник:«Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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