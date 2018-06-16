Альфред Финнбогасон забил первый гол сборной Исландии на чемпионатах мира

Автор: Владимир Шевелев 0

Iceland

Сборная Исландии дебютировала на чемпионатах мира. Первым соперником «викингов» стала сборная Аргентины.

Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон сравнял счет в матче 1-го тура ЧМ-2018 против Аргентины (1:1, первый тайм). Для исландской команды, дебютирующей на чемпионате мира, это первый в истории гол на турнире.

В игре Аргентина — Исландия произошло еще одно знаменательное событие. Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро открыл счет в матче. Для 30-летнего форварда это первый в карьере гол в финальной части чемпионата мира.

Агуэро участвовал на ЧМ-2010 и ЧМ-2014, провел в общей сложности 8 матчей, но не отметился забитыми мячами.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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