Альфред Финнбогасон забил первый гол сборной Исландии на чемпионатах мира

Сборная Исландии дебютировала на чемпионатах мира. Первым соперником «викингов» стала сборная Аргентины.

Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон сравнял счет в матче 1-го тура ЧМ-2018 против Аргентины (1:1, первый тайм). Для исландской команды, дебютирующей на чемпионате мира, это первый в истории гол на турнире.

В игре Аргентина — Исландия произошло еще одно знаменательное событие. Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро открыл счет в матче. Для 30-летнего форварда это первый в карьере гол в финальной части чемпионата мира.

Агуэро участвовал на ЧМ-2010 и ЧМ-2014, провел в общей сложности 8 матчей, но не отметился забитыми мячами.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»