Хавьер Маскерано стал новым рекордсменом по количеству игр за сборную Аргентины

Автор: Владимир Шевелев 0

Javier Mascherano

Сборная Аргентины в матче первого тура ЧМ-2018 играет с командой Исландии. Встреча проходит на стадионе «Спартак» в Москве.

В составе «Альбиселесте» с первых минут на поле вышел Хавьер Маскерано. Для 34-летнего футболиста этот матч стал 144-м в составе национальной команды.

До сегодняшнего дня Маскерано вместе с Хавьером Дзанетти (143 матча за сборную Аргентины) делили первое место в списке игроков, которые провели наибольшее количество матчей в составе национальной команды.

Хавьер Маскерано дебютировал в составе сборной Аргентины в товарищеском матче с Уругваем в июле 2003 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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