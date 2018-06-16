Хавьер Маскерано стал новым рекордсменом по количеству игр за сборную Аргентины

Сборная Аргентины в матче первого тура ЧМ-2018 играет с командой Исландии. Встреча проходит на стадионе «Спартак» в Москве.

В составе «Альбиселесте» с первых минут на поле вышел Хавьер Маскерано. Для 34-летнего футболиста этот матч стал 144-м в составе национальной команды.

До сегодняшнего дня Маскерано вместе с Хавьером Дзанетти (143 матча за сборную Аргентины) делили первое место в списке игроков, которые провели наибольшее количество матчей в составе национальной команды.

Хавьер Маскерано дебютировал в составе сборной Аргентины в товарищеском матче с Уругваем в июле 2003 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»