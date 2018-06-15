Эктор Купер: «Думаю, к игре с Россией Мохаммед Салах будет полностью готов»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер после поражения от Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира поделился ожиданиями от предстоящей встречи с национальной командой России. Специалист уверен, что звезда сборной Мохаммед Салах сможет сыграть со сборной России.

«Мы стараемся пока думать о сегодняшнем матче, не хотим забегать вперед. Завтра в Грозном начнем готовиться к России. Так или иначе всегда есть шанс победить.

Что касается Салаха, то я думаю, что он уже будет в форме. Решение всегда принимают тренерский штаб и медицинский штаб. Если будут оставаться сомнения, если это может привести к травме, мы не можем рисковать», – сказал Купер.

Сборная России сыграет с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат