«Локомотив» и ЦСКА поборются за Суперкубок России-2018

Автор: Юлия Древова 0

суперкубок России

Стали определены участники матча за Суперкубок России-2018. В матче за этот трофей сойдутся «Локомотив» и ЦСКА.

Обладатель Кубка России 2018 года — футбольный клуб «Тосно» — не получил лицензию на участие во всероссийских  соревнованиях с участием профессиональных  клубов  на спортивный сезон 2018/19 гг., и не сможет побороться за Суперкубок. Освободившееся место заняли московские «армейцы», занявшие второе место в Премьер-Лиге.

Встречу 27 июля может принять Нижний Новгород.

В прошлом году «железнодорожники» уступили Суперкубок «Спартаку», проиграв красно-белым со счетом 2:1.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФПЛ

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