«Локомотив» и ЦСКА поборются за Суперкубок России-2018

Стали определены участники матча за Суперкубок России-2018. В матче за этот трофей сойдутся «Локомотив» и ЦСКА.

Обладатель Кубка России 2018 года — футбольный клуб «Тосно» — не получил лицензию на участие во всероссийских соревнованиях с участием профессиональных клубов на спортивный сезон 2018/19 гг., и не сможет побороться за Суперкубок. Освободившееся место заняли московские «армейцы», занявшие второе место в Премьер-Лиге.

Встречу 27 июля может принять Нижний Новгород.

В прошлом году «железнодорожники» уступили Суперкубок «Спартаку», проиграв красно-белым со счетом 2:1.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФПЛ