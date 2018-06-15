ЧМ-2018. 1-й тур. Уругвай вырвал победу у Египта

Во втором матче ЧМ встречались сборные Египта и Уругвая. Южноамериканцы вырвали победу на последних минутах.

ЧМ-2018. 1-й тур.

ЕГИПЕТ — УРУГВАЙ — 0:1 (0:0).

Екатеринбург. 15 июня.

Стадион «Екатеринбург Арена». 27015 зрителей

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 50), Варда (Собхи, 82), Эль-Саид, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).

Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Бентанткур, Весино (Торрейро, 87), Арраскаэта (Родригес, 59), Суарес, Кавани.

Гол: 0:1 — Хименес (90).

Предупреждение: Морси (90).

6 (3) удары (в створ) 11 (5)

11 фолы 6

0 угловые 5

1 офсайды 1

42 % владения мячом 58

Во втором матче мирового форума встречались соперники сборной России по группе – Египет и Уругвай. Главная звезда «Фараонов» Мохамед Салах из-за незалеченной травмы остался на скамейке. Забегая вперед, бомбардир «Ливерпуля» на поле так и не появился. Первый тайм проходил с небольшим территориальным преимуществом уругвайцев. Самый яркий момент у «селесте» имел Луис Суарес, однако с угла вратарской на сантиметры промахнулся мимо ближнего угла. Во второй половине Уругвай взвинтил давление. Луис Суарес вновь имел шикарный шанс, однако после выхода один-на-один не смогу переиграть голкипера египтян. На 82-й минуте Кавани после скидки Суареса мощно пробил в дальний верхний угол, но вратарь «фараонов» Эль-Шенави вновь выручил команду. Концовка матча прошла под мощным давлением уругвайцев, Кристиан Родригес со штрафного попал в штангу. А за минуту до завершения основного времени Уругвай все-таки забил – Кристиан Хименес вколотил мяч головой после подачи Санчеса со штрафного. 1:0 – «Селесте» вырывают победу.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»