Райнхард Гриндель: «Черчесов очень правильно настроен, посмотрим на результат в матче с Египтом»

Президент федерации Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель отметил, что сборная России сможет противостоять сборной Германии. Глава DFB считает, что Станислав Черчесов настроен правильно, и команда добьется высоких результатов.

«Всегда приятно работать с РФС, особенно в рамках товарищеских встреч. Осенью в Лейпциге пройдет матч, куда приедет много фанатов из России.

Также запланирована помощь между союзами в поддержании молодых футболистов и тренерского обмена.

Мы будем рады встретиться со сборной России, но нам сначала нужно выиграть самим. Черчесов очень правильно настроен, посмотрим на результат в матче с Египтом. Мы сыграли с Саудовской Аравией со счетом 2:1, а Россия 5:0. Встреча с Россией будет очень сложной для нас», — сказал Гриндель.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»