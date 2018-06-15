Райнхард Гриндель: «Черчесов очень правильно настроен, посмотрим на результат в матче с Египтом»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Президент федерации Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель отметил, что сборная России сможет противостоять сборной Германии. Глава DFB считает, что Станислав Черчесов настроен правильно, и команда добьется высоких результатов.

«Всегда приятно работать с РФС, особенно в рамках товарищеских встреч. Осенью в Лейпциге пройдет матч, куда приедет много фанатов из России.

Также запланирована помощь между союзами в поддержании молодых футболистов и тренерского обмена.

Мы будем рады встретиться со сборной России, но нам сначала нужно выиграть самим. Черчесов очень правильно настроен, посмотрим на результат в матче с Египтом. Мы сыграли с Саудовской Аравией со счетом 2:1, а Россия 5:0. Встреча с Россией будет очень сложной для нас», — сказал Гриндель.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Райнхард Гриндель: «Российские СМИ говорят, что Запад хочет плохого. На ЧМ все поймут, что это неправда»

Stanislav Cherchesov

Станислав Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров команд ЧМ-2018

Smolov

Федор Смолов попал на обложку журнала Vogue с Юлианом Дракслером, Дани Алвесом и Натальей Водяновой

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 