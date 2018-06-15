Президент РФПЛ: «Дзагоев выбыл на одну-две недели»

Автор: Владимир Шевелев 0

Alan Dzagoev 2

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился новостями. Функционер сообщил о том, на какой срок выбыл полузащитник сборной России Алан Дзагоев.

«Дзагоев выбыл на одну-две недели. Очень его жаль», – сказал Прядкин.

27-летний хавбек получил повреждение задней поверхности бедра в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (5:0) и покинул поле на 24-й минуте.

Пресс-служба сборной России сегодня сообщила, что сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт» 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Alan Dzagoev

У Алана Дзагоева подтвердилась травма бедра — сроки лечения определят в течение суток

Roman Neustädter

Нойштедтер о непопадании в состав на ЧМ-2018: «Я шокирован и разочарован»

Валерий Газзаев: «Абсолютно поддерживаю решение Черчесова»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 