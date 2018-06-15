Сергей Семак сформировал свой тренерский штаб в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недавно на новом посту. Бывший наставник «Уфы» назвал имена специалистов, которые войдут в его тренерский штаб.

Ассистентами Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в «Уфе», а также Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук. Голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков.

За физическую подготовку в новом штабе будут отвечать Иван Карминати и Андреа Сканавино. Аналитической работой займутся Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин.

Новым главным врачом команды назначен Михаил Гришин. Ему будут помогать Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков, Исаак Серрано и Мария Бурова (тоже работала в «Уфе»).

Начальник команды – Евгений Кошелев. В административный штаб также вошли Илья Писарский, Юрий Гусаков, Антон Костровский и Алексей Фролов.

«Зенит» начнет подготовку к новому сезону 17 июня, когда команда отправится на первые тренировочные сборы в Австрию.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»