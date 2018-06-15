На Украине вынужденно продолжат показ ЧМ-2018

Автор: Владимир Шевелев 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Украина продолжит показывать матчи ЧМ-2018. Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что трансляция матчей не будет остановлена, несмотря на протесты радикалов и недовольство политиков.

В противном случае страна рискует остаться без трансляций и следующего первенства, которое в 2022 году пройдет в Катаре. В 2012 году Национальная телекомпания Украины приобрела пакет, в который входили права на показ матчей двух турниров — чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, а в 2013 году передала сублицензию компании «Интер Медиа Групп» на показ половины матчей.

Когда НОТУ заявила о том, что не будет показывать первенство планеты в России, то у нее появился долг перед Европейским союзом вещателей. Последний указывал, что украинским телевизионщикам грозят штрафные санкции за отказ от трансляций, а в случае неуплаты долга — лишение права на показ первенства в Катаре.

В результате НОТУ согласилась продать сублицензию на показ второй половины игр. Благодаря этому долг перед европейцами удастся погасить и сохранить возможность показа ЧМ-2022.

Фото: Global Look Press
Источник: РБК

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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