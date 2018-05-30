Виктор Гончаренко — об уходе Вернблума: «Понтус хочет поиграть в теплой стране»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему хавбек Понтус Вернблум решил покинуть «армейскую» команду. Швед провел в стане красно-синих шесть лет.

«Комплекс причин. И семья, и желание сменить обстановку. Он сказал, что хочет поиграть в более теплой стране. Я ответил: «Ты же викинг!». Но в ту же Швецию он не хочет. Он даже квартиру себе купил в теплых краях, хочет поиграть там. А в России летом отдыхают, а в заморозки начинают дружно играть. Хотя это нормально. Я считаю, что это правильно.

Ему был предложен контракт ещё в декабре, на сборе в Испании. Все это время он размышлял. У Понтуса было много времени, чтобы принять решение для себя и для своей семьи», — рассказал Гончаренко.

В минувшем сезоне Вернблум провел в РФПЛ 23 матча, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com